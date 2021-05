Minister van Defensie Dedonder bezoekt voor het eerst militairen in het buitenland

Defensie investeer­de afgelopen tien jaar 5 miljoen euro in asbestbe­strij­ding

10 mei Defensie heeft de afgelopen tien jaar 5 miljoen euro geïnvesteerd in het in kaart brengen en verwijderen van asbest binnen zijn kazernes. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) geantwoord op een schriftelijke vraag van Kamerlid Darya Safai (N-VA). De gekende risicovolle asbesttoepassingen zijn volgens de minister intussen verwijderd en de andere toepassingen vormen in hun huidige toestand geen probleem voor het personeel.