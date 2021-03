Minister van Binnenlandse Veiligheid VS verwacht grootste immigratiegolf in 20 jaar

Armoede, geweld en corruptie hebben ertoe geleid dat duizenden mensen uit Mexico, Guatemala. Honduras en El Salvador naar een beter leven op zoek gaan in de Verenigde Staten. In het verleden zijn er eerder forse immigratiegolven geweest. Recentelijk verslechterden de omstandigheden in Midden-Amerika vanwege de coronapandemie en twee verwoestende orkanen die de regio hebben geteisterd.

Alleenstaande volwassenen vaakst uitgezet

"We zijn op weg om meer mensen tegen te komen bij de zuidwestelijke grens dan we in de afgelopen 20 jaar hebben gedaan", aldus minister Mayorkas. De Amerikaanse grenspolitie heeft in februari maar liefst 100.441 aanhoudingen en uitzettingen verricht bij de grens met Mexico.