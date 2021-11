Minister: “Tegen eind van winter zullen Duitsers gevaccineerd, genezen of dood zijn”

Deze vrouw wordt geboren zonder baarmoeder maar bevalt van twee baby’s, eerste keer ooit in de VS

De Amerikaanse Jennifer Dingle werd geboren zonder baarmoeder, waardoor ze nooit een baby kon krijgen. Maar toch gaf ze de moed niet op en zocht ze samen met haar vriend naar oplossingen. In 2016 meldde ze zich aan voor een baarmoedertransplantatie. Een jaar later kwam haar eerste dochter Jiavannah daaruit voort. In februari 2020 kreeg ze haar tweede dochter, Jade, en daarmee is Jennifer de eerste vrouw in de VS die twee baby's op de wereld kon zetten via een baarmoedertransplantatie. Bekijk het hele verhaal in bovenstaande video.

