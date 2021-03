Minister-presidenten Duitse deelstaten verdedigen versoepelingen coronamaatregelen

Noodrem aantrekken

Het is nu afwachten of bondskanselier Angela Merkel de daad bij het woord zal voegen, nadat ze zondag verklaarde zich eventueel genoodzaakt te zien om de deelstaten te overrulen. Merkel wil dat de deelstaten de zogenaamde “noodrem” aantrekken als er sprake is van meer dan 100 nieuwe infecties per 100.000 inwoners.