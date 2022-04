Minister-president Catalonië dreigt Spaanse regering niet meer te steunen wegens spionage

Rusland wil informatie over aantal gesneuvel­den verder beperken

Het Russische ministerie van Defensie heeft een plan opgesteld waardoor informatie over het aantal gesneuvelde militairen in Oekraïne minder snel naar buiten moet lekken. Zo wordt voorgesteld dat nabestaanden voortaan bij de militaire autoriteiten moeten aankloppen voor financiële compensatie in plaats van bij lokale ambtenaren.

