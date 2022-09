Minister Lahbib wil niet met lege handen naar Oekraïne

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft maandag in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York voor de tweede keer in drie weken een gesprek gehad met haar Oekraïense ambtgenoot Dmytro Koeleba. Een datum voor een bezoek aan Kiev is er vooralsnog niet.

"We wachten op een goed moment om Oekraïne te bezoeken. We willen niet met lege handen gaan", stelde Lahbib na afloop van het onderhoud. Ze wijst erop dat België al een tijd werkt aan een aantal concrete pistes om het door oorlog geteisterde land te steunen. "We zijn een aantal projecten aan het identificeren die Oekraïne moeten helpen zo goed en veilig mogelijk de winter door te komen, en om de wederopbouw te steunen. Mijn reis naar Oekraïne zal in functie hiervan afgestemd worden".

Lahbib en Koeleba spraken ook uitvoerig over de vervolging en bestraffing van oorlogsmisdaden in Oekraïne en de rol van het Internationale Strafhof. Daarnaast kwam ook de nood aan wapens aan bod. Enkele dagen geleden raakte bekend dat België nog eens 12 miljoen euro aan wapens en munitie gaat leveren. Eind vorige maand had de regering op voorstel van Lahbib ook al 8 miljoen euro vrijgemaakt voor de aankoop van EHBO-materiaal, winterkledij, nachtkijkers en medicijnen voor de Oekraïense soldaten.

Lahbib had Koeleba eind vorige maand al een eerste keer ontmoet op een Europese ministerraad in Praag. Daar hadden ze het over de veelbesproken reis naar de Krim die Lahbib voor haar aantreden als minister als RTBF-journaliste had gemaakt. Het schiereiland maakte deel uit van Oekraïne, maar werd in 2014 illegaal geannexeerd door Rusland. Voor het treffen in Tsjechië had de minister in een brief aan Koeleba ook al beklemtoond dat de Krim illegaal wordt bezet door Rusland.

Maandag in New York kwam de kwestie enkel aan het begin van het gesprek even ter sprake. "De ontmoeting was hartelijk. Hij (Koeleba, red.) zei me aan het begin dat de boodschap goed is onthaald bij de Oekraïense bevolking. Men kan zeggen dat het incident, zoals u dat noemt, als er al een incident was, gesloten is", besloot minister Lahbib.

