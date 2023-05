Minister en politie Parijs onder vuur om toegelaten demonstratie neonazi’s

Zelfde kerels, zelfde bordjes, ook al in Brussel: “Valse demonstran­ten” op betogingen in Europa, gestuurd door de Russen

Dezelfde mannen, dezelfde protestbordjes. De ene keer staan ze op een betoging in Parijs, dan weer op een protest in Brussel. Het zijn “valse demonstranten”, die Rusland naar heel uiteenlopende Europese betogingen stuurt, zegt de Deense openbare omroep DR. Vervolgens wordt desinformatie verspreid over zogezegd grote demonstraties tegen wapenhulp aan Oekraïne. Het maakt al niet uit waar de betogingen écht over gaan. Doel is verdeeldheid creëren over de oorlog.