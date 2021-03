Minimumloon 15 dollar sneuvelt in Amerikaanse Senaat: ook 8 Democraten stemmen tegen

Duitse sneltests vliegen de deur uit: voorraad in Aldi in 12 minuten uitver­kocht

16:11 In Duitsland kan je vanaf vandaag zelftesten voor corona gewoon in de supermarkt kopen. Dat blijkt onmiddellijk een groot succes en in verschillende filialen waren de testen al snel uitverkocht. In België zal het nog even wachten zijn voor zulke testen in de rekken komen.