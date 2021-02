Minderjarige zoons nog vast, maar vader vrij in moordzaak Nederlandse Lotte (14)

NEDERLAND Zoektocht naar vermoorde Ichelle (29) gaat verder in Zeeuws-Vlaanderen

23 februari Een gedeelte van een vrouwenlichaam dat vorige dinsdag werd gevonden in het uitwateringskanaal van Sluis naar Cadzand-Bad - vlak over de grens in Zeeuws-Vlaanderen - is van de Nederlandse Ichelle van de Velde (29). De jonge vrouw was sinds half december vermist. Het lichaam is nog niet compleet, de politie zoekt verder. De zaak houdt de gemoederen in Sluis al weken bezig.