Minderjarige meisjes elf jaar lang misbruikt in vakantiepark en parenclubs: “Jullie hebben me verkocht als een stuk speelgoed”

Sparen Welk bodemta­rief kunt u krijgen voor uw woonlening?

12 november De vraag naar hypotheekleningen zit opnieuw in de lift. In september werden voor het eerst dit jaar weer meer dergelijke kredieten afgesloten dan in dezelfde periode van 2019. Bovendien lijkt dit de komende maanden ook zo te worden. Spaargids.be bekijkt wat het voor uw woonlening kan betekenen.