Minder dan één op vijf Europeanen heeft hoge financiële geletterdheid

De onderzoekers schotelden ruim 26.000 Europeanen vijf vragen voor die peilden naar hun theoretische kennis over zaken als inflatie en koopkracht, interest en de risico’s van beleggen. Die werden aangevuld met vragen over hoe ze concreet met hun geld omgaan, bijvoorbeeld of ze zich bij aankopen afvragen of ze het product kunnen permitteren, of ze hun uitgaven bijhouden en financiële doelen op lange termijn stellen.

Nood is hoog bij specifieke doelgroepen

In België haalde 20 procent van de respondenten een hoog niveau van financiële geletterdheid. Tegelijkertijd wordt 22 procent van de Belgen ingedeeld in de categorie met een laag niveau. Enkel in Finland (27 procent), Letland (24 procent) en Spanje (22 procent) is die groep groter of even groot.