Minder dan 24 uur voor het WK raakt Qatar eindelijk in feeststemming: VTM NIEUWS gaat live naar Birgit Herteleer in Doha

IAEA verhoogt druk op Iran over gebrek aan medewer­king

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft er tegenover Iran indirect mee gedreigd om de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in te schakelen. Het IAEA verwijt Iran een gebrek aan transparantie over nucleaire zaken. Het is "essentieel en dringend" dat Teheran eindelijk antwoord geeft op openstaande vragen van het IAEA over de locatie van nucleair materiaal in voormalige geheime installaties. Dat zegt de raad van bestuur van IAEA in een resolutie die donderdag is aangenomen in Wenen.

17 november