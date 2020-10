Minder besmettingen dan België, maar wel al corona-alarm in Duitsland: “Situatie is zeer ernstig geworden”

Waarom China weer kan feesten en wij nog lang niet: “De curve afvlakken werkt niet. Je moet eerst naar nul”

21 oktober In China is corona nog slechts een kwade herinnering. Het land draait weer op volle toeren, het sociale leven bruist en floreert, mensen feesten met miljoenen tegelijk, en ze knuffelen erop los. Zelfs mondmaskers zijn op vele plaatsen niet meer verplicht. Geeft ons dat hoop? “Neen, want het is gewoon niet streng genoeg in België. De curve afvlakken? Dat werkt niet. Als het virus een klein beetje ruimte heeft, komt het terug. Je moet eerst naar nul en vanaf dan kan je elke brand blussen”, zegt de Vlaamse zakenman Dirk Van Laer in China.