Miljonairsdochter (8) van Indiase diamanthandelaar wijst luxeleven af en kiest voor sober leven als non

Sanghvi gelooft in het jaïnisme, een van de oudste religies ter wereld. Het jaïnisme, dat vooral aanhangers in het westen van India heeft, wijst onder meer geweld radicaal af. De aanhangers moeten zich aan vijf geloften houden: vrij zijn van geweld, liegen, stelen, seksueel wangedrag en wereldse gehechtheid.

Het jonge meisje moet bijgevolg alle contact met haar steenrijke familie - die een vermogen van maar liefst 56 miljoen euro zou hebben - verbreken. “Ze kan niet langer thuis blijven. Haar ouders zijn niet langer haar ouders. Ze is nu een Sadhvi [een non]”, zegt Kirti Shah, een vriend van de familie, aan de BBC. “Ze zal nu overal naartoe moeten lopen en slaapt op een wit laken op de grond. Na zonsondergang mag ze niet meer eten.”

Volgens de ‘Times of India’ zijn de ouders van het meisje extreem religieus. Zo zou ze nog nooit televisie gekeken hebben, naar een restaurant geweest zijn en een winkelcentrum bezocht hebben. “Vanop zeer jonge leeftijd bad ze al drie keer per dag en op haar tweede zou ze zelfs al hebben gevast”, zo staat in de Indiase krant te lezen.

De 8-jarige Devanshi Sanghvi voor de ceremonie.

Moeilijkheden

Het 8-jarige meisje is een van de jongste kinderen ooit die afstand gedaan zou hebben van materiële bezittingen om in een religieuze orde te treden. Bovendien maakt haar steenrijke komaf de keuze extra bijzonder. Bij de start van de ceremonie droeg ze nog een diamanten kroon en rijkelijk versierde gewaden. Die kleren moest ze later inruilen voor een sober, wit kleed. Ook werd haar lange haar afgeschoren.

Er komt veel kritiek op de toetreding van Sanghvi tot de jaïn-gemeenschap. Veel mensen vragen zich af in hoeverre dit de keuze van het meisje is. “De moeilijkheden en ontberingen die het kind zal doormaken, zijn immens”, zegt Nilima Mehta, die advies verleent over kinderbescherming in Mumbai. “Het leven als non is heel erg zwaar”, zegt ze.

“Wettelijk is 18 jaar de leeftijd waarop iemand een onafhankelijke beslissing neemt”, legt Mehta uit. “Tot dan wordt een beslissing genomen door een volwassene, zoals haar ouders, die moet overwegen of iets in haar belang is. Als het kind geen onderwijs krijgt en ontspanning heeft, dan is dat een schending van haar rechten.”

Intellectuele capaciteiten

Bipin Doshi, een docent in jaïn-filosofie aan de universiteit van Mumbai, reageert tegen de Britse omroep dat “wettelijke principes niet toe te passen zijn in de spirituele wereld”. “Sommigen zeggen dat een kind niet volwassen genoeg is om dergelijke beslissingen te nemen, maar er zijn kinderen met betere intellectuele capaciteiten die op jonge leeftijd veel meer kunnen bereiken dan volwassenen. En zo zijn er ook kinderen die vooral spiritueel geneigd zijn, dus wat is er mis als ze monnik worden?”

Volgens Doshi heeft het meisje later altijd nog de keuzevrijheid om uit het klooster te vertrekken als ze denkt op jonge leeftijd “een verkeerde beslissing” te hebben genomen “onder invloed van haar goeroe”.