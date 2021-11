Miljoenenverlies dreigt voor Vaticaan bij verkoop Londens luxegebouw

Commotie in Sesam­straat: Ted Cruz beschul­digt gevacci­neer­de Pino van ‘overheids­pro­pa­gan­da’

In de Verenigde Staten is er in het conservatieve kamp commotie ontstaan over de coronavaccinatie van Big Bird van het populaire kinderprogramma ‘Sesame Street’. Ze beschuldigen de grote gele vogel ervan een propagandamachine te zijn voor de overheid.

6:26