Miljoenenstad in Nieuw-Zeeland 7 dagen in lockdown na ontdekking van één nieuwe coronabesmetting met onbekende oorsprong

Recordjack­pot Euromilli­ons van 210 miljoen euro gaat naar één gelukkige

10:41 De EuroMillions-jackpot is vanavond gevallen. Volgens Swisslos, de nationale loterij van Zwitserland, zou de winnaar zich in Zwitserland bevinden. De gelukkige gaat aan de haal met een recordbedrag van 210 miljoen euro. De naam van de winnaar of winnares is bekend, maar Swisslos zal hem of haar pas maandag contacteren, om de kans te geven het geluk te laten binnensijpelen.