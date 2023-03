Miljoenenfraudeur die schietpartij in scène zette: Amerikaanse advocaat Alex Murdaugh (54) schuldig aan moord op eigen vrouw en zoon

De beruchte Amerikaanse ex-advocaat Alex Murdaugh is na een wekenlang proces schuldig bevonden aan de moord op zijn vrouw en zoon. De 54-jarige Murdaugh schoot zijn echtgenote Maggie (52) en zijn zoon Paul (22) op 7 juni 2021 dood met een jachtgeweer. De voormalige topjurist riskeert nu een celstraf van 30 jaar tot levenslang. Murdaugh, die ook wordt beschuldigd van miljoenenfraude, diefstal en drugsfeiten, is zijn onschuld steeds blijven volhouden. “Ik zou Maggie en Paul nooit, in geen enkele omstandigheden, pijn doen”, herhaalde hij donderdag voor de rechtbank.

Maggie (52) en Paul (22) werden in 2021 doodgeschoten

De zaak-Murdaugh wordt in de Verenigde Staten al jarenlang met argusogen bekeken. Miljoenenfraude, verslavingen, leugens en intriges: de moordzaak lijkt wel het script van een televisieserie te zijn. Verschillende Amerikaanse regisseurs zagen de voorbije jaren dan ook hun kans en maakten documentaires en series over het sappige true crime-schandaal. Ook Netflix kwam met de serie ‘Murdaugh Murders: A Southern Scandal’.

De naam Murdaugh was in de staat South Carolina lang synoniem voor prestige, macht en succes. Bijna alle leden van de familie bekleedden hoge functies in de staat. Ook de 54-jarige Alex schopte het tot topadvocaat, al hield hij die reputatie niet lang in stand. Zo werd de jurist in 2014 gelinkt aan verschillende moordzaken, corruptieonderzoeken en andere vermeende misdrijven, waaronder fraude, oplichting van klanten, diefstal en drugsgerelateerde feiten.

Maggie (52) en Paul (22) Murdaugh (midden) werden in 2021 vermoord. Alex (uiterst rechts) en Maggie hebben samen nog een zoon, de 26-jarige Buster (uiterst links). Die laatste blijft zijn vader verdedigen.

Mysterieuze overlijdens

De Murdaughs zijn ondertussen berucht voor talloze vreemde voorvallen die de afgelopen jaren aan het licht zijn gekomen. Zo overleed de huishoudster van de familie op mysterieuze wijze. De 57-jarige Gloria Satterfield werkte al 20 jaar voor de Murdaughs en zou een essentieel deel van de familie hebben uitgemaakt. In 2018 kwam ze om het leven, zogezegd na “een val van de trap”. Het is tot op de dag van vandaag niet duidelijk of het wel degelijk om een ongeluk ging.

In 2019 veroorzaakte Alex’ jongste zoon Paul dan weer een fataal bootongeval. Paul, toen nog minderjarig, was met een groepje vrienden gaan varen op een rivier in de buurt, maar de boot crashte tegen een brug. Daarbij kwam één persoon, de 19-jarige Mallory Beach, om het leven. Haar lichaam werd pas een week later teruggevonden. Achteraf bleek dat Paul, die op het moment van het ongeval aan het roer stond, meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Zijn invloedrijke familie werd er later van beschuldigd de hele zaak in de doofpot te willen steken.

Vermoord met jachtgeweer

De meest schokkende gebeurtenis vond zonder twijfel plaats in 2021. Op 7 juni werden Maggie (52) en Paul (22) doodgeschoten met een jachtgeweer op Murdaugh-landgoed in Colleton County. Maggie werd vijf keer beschoten en Paul twee keer.

Vader Alex beweerde kort na het drama dat hij de lichamen diezelfde avond had teruggevonden na een bezoek aan zijn zieke moeder. Maar dat bleek achteraf een leugen te zijn. Zo vonden onderzoekers later een video terug op Alex’ smartphone, waarin zowel zijn stem als die van Maggie en Paul te horen waren. De video was drie minuten voor de dood van twee slachtoffers opgenomen.

Alex veranderde zijn alibi nadien en beweerde hij dat hij de avond van de feiten samen met Maggie en Paul bij de hondenkennels in de tuin – de plaats delict – was, maar dat hij kort voor de fatale schietpartij terug naar binnen was gegaan. Murdaugh stelde dat hij eerst gelogen had omdat hij onder invloed van drugs was.

Moordpoging in scène gezet

Amper drie maanden na de dood van Maggie en Paul zette Alex een aanslag op zijn leven in scène. Hij huurde een “moordenaar” in die hem in het hoofd moest schieten. Alex kwam er zoals gepland met een hoofdwonde vanaf. Het hele plan was in elkaar geknutseld om ervoor te zorgen dat zijn overlevende zoon, de 26-jarige Buster, 10 miljoen dollar (9,4 miljoen euro) levensverzekeringsgeld uitgekeerd zou krijgen.

Buster is zijn vader altijd blijven verdedigen en verklaarde eerder dat Alex “door verdriet verscheurd” was na de dood van Maggie en Paul.

Alex Murdaugh werd donderdag veroordeeld voor dubbele moord en wapenbezit. De ex-advocaat riskeert nu een gevangenisstraf van 30 jaar tot levenslang zonder de mogelijkheid om vroeger vrij te komen. Hij zal ook nog terechtstaan voor zijn talrijke financiële misdrijven.

Volgens de openbare aanklagers zou Murdaugh zijn vrouw en zoon vermoord hebben in een wanhopige poging om de aandacht van zijn fraudemisdrijven af te leiden en sympathie van de gemeenschap te winnen.

