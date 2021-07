Miljoenenboete voor sportmerk na bewering dat hun kleding beschermt tegen coronavirus

Lorna Jane Pty Ltd telt 134 winkels in Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Singapore. Overheidsorgaan Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) begon midden vorig jaar een gerechtelijke procedure nadat de multinational groots had uitgepakt met de LJ Shield Activewear-kledinglijn.

Deze lycra broeken en topjes beschikten over “baanbrekende technologie” die coronaverspreiding “tegenhield”. Wie ermee rondliep, was “permanent beschermd tegen virussen en bacteriën.”

“Naar de consument toe spiegelde het bedrijf voor over een redelijke wetenschappelijke en technologische basis te beschikken, terwijl dit niet het geval was”, luidt het in het vrijdag gepubliceerde vonnis van een federale rechter in Sydney. De rechter acht de publiciteit “potentieel gevaarlijk, roofzuchtig en uitbuitend.” Bovenop de miljoenenboete moet Lorna Jane corrigerende mededelingen publiceren. Consumentenwaakhond ACCC spreekt in een reactie van “afschuwelijk gedrag”.

De in 1990 operichte multinational legt zich neer bij het vonnis en erkent onopzettelijk klanten te hebben misleid. CEO Bill Clarkson - medestichter en echtgenoot van Lorna Jane Clarkson - stelt dat zijn bedrijf zelf om de tuin is geleid door een leverancier. “Het bedrijf waar wij ons vertrouwen in hadden gesteld, verkocht ons een product dat niet bleek te voldoen zoals beloofd. Ze lieten ons geloven dat de technologie achter LJ Shield zowel antibacterieel als antiviraal was en elders in Australië, de VS, China en Taiwan werd verkocht”, luidt het.

De Australische farmaceutische toezichthouder legde Lorna Jane al eerder een boete van 40.000 Australische dollar (25.000 euro) op voor de bewuste kledinglijn.

