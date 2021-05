Miljoenen Zuid-Amerikanen wachten op inenting, maar voor profvoetballers is er nú al een vaccin

Zichtbaar opgelucht en fier als een pauw kondigde de voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Alejandro Domínguez begin april een wel heel bijzondere sponsordeal aan: de Chinese farmaceut Sinovac Biotech wordt sponsor van de Copa América en doneert 50.000 doses om voetballers op het hele continent te vaccineren tegen het coronavirus.

Nadat vorig jaar het toernooi voor landenteams niet doorging vanwege de uitbraak van de coronapandemie, dreigde een tweede golf opnieuw roet in het eten te gooien. De twee gastlanden van het toernooi, Argentinië en Colombia, registreerden de afgelopen weken namelijk een recordaantal corona-overlijdens.

In de rest van de regio is de situatie niet veel beter: de toch al zwakke gezondheidszorg kan de massale toestroom van patiënten niet aan. Bovendien heerst er een enorme schaarste aan vaccins. De meeste Zuid-Amerikaanse staten kunnen onmogelijk concurreren met de meer welvarende landen bij het inkopen van vaccins.

Volledig scherm Voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Alejandro Domínguez (links) en de Chinese ambassadeur in Uruguay Wang Gang, houden samen de trofee van de Copa América vast. © EPA

De sponsordeal met vaccins, die volgens een verklaring van de bond speciaal voor hen zijn geproduceerd, en dus niet ten koste gaat van anderen, is omstreden. Miljoenen Zuid-Amerikanen vervielen sinds het uitbreken van de pandemie in armoede, werden ziek of stierven als gevolg van het longvirus. En hoewel hun passie voor het voetbal wereldberoemd is, blijft het wrang dat een klein groepje sporters (en hun begeleiders) gegarandeerd een vaccin krijgt én mag rekenen op een voorkeursbehandeling.

Want de macht van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL is groot. Hoewel in de regio veel grenzen zijn gesloten, geldt een speciale regeling voor voetbalclubs. Tientallen teams reizen dan ook kriskras door het continent voor de internationale bekercompetities voor clubteams.

Omdat ze nog niet gevaccineerd zijn, krijgen deze teams te maken met uitvallers door Covid-19. Soms staan er daardoor ook veredelde jeugdelftallen op de mat. De bond zet alles op alles om de wedstrijden - zonder publiek - te laten spelen.

Slechts af en toe werken de lokale autoriteiten niet mee aan de voorkeursbehandeling voor voetballers. Zo moest het Argentijnse team van Independiente vorige week noodgedwongen zes uur op een Braziliaans vliegveld doorbrengen omdat sommige spelers positief zouden hebben getest op het coronavirus.

Hoewel in dat land op nationaal niveau geen inreisverbod geldt voor mensen met Covid-19, vond de regering van de deelstaat Bahía het welletjes en weigerde verschillende spelers de toegang. De wedstrijd werd uiteindelijk een dag later gespeeld. Bondsbaas Domínguez hoopt dat dankzij inenting dit soort situaties tot het verleden zullen behoren.

De vaccins kwamen namelijk eind april aan in Uruguay. Dat land bestelde zelf al 6 miljoen doses bij Sinovac en president Luís Lacalle Pou was dan tussenpersoon om de deal tussen de CONMEBOL en Sinovac rond te krijgen. Kwade tongen beweren dat in ruil daarvoor het land geld zal krijgen van de bond om haar nationale stadion te renoveren en volgend jaar de finale van de Copa Libertadores mag organiseren.

Of zouden het de gesigneerde shirts van Lionel Messi voor de topmensen van Sinovac zijn geweest, waardoor de donatie uiteindelijk doorging? Volgens CONMEBOL-vertegenwoordiger Gonzalo Belloso is de Argentijnse balkunstenaar mede-verantwoordelijk voor het slagen van de deal, zo schrijft hij in een tweet.

Een finale in Uruguay of niet, datzelfde nationale stadion - waar de eerste WK-finale ooit werd gespeeld in 1930 - is nu al de plek waar spelers van Uruguayaanse teams hun prik mogen halen. En dat doen ze met genoegen. Het leidt daar tot weinig ophef. Uruguay is namelijk een van de weinige landen in de regio is waar de inenting snel verloopt: in het land van 3,5 miljoen inwoners zijn al bijna 2 miljoen prikken gezet. Een kwart van de bevolking heeft zelfs al twee doses gehad.

Buiten Uruguay zal het zetten van de prikken nog een flinke uitdaging worden. Plannen van de CONMEBOL om de 50.000 doses onder de lidstaten te verspreiden, stuiten namelijk op weerstand van verschillende regeringen in de regio.

Volledig scherm Ook de spelers van topclub Nacional uit Montevideo kregen al een prik. © AFP

Zo liet de Braziliaanse regering weten dat iedere dosis die Brazilië binnen zou komen, direct in beslag zou worden genomen voor de vaccinatie van risicogroepen. Het land is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land van coronapandemie. Ruim 15 miljoen inwoners raakten al besmet en 419.000 van hen bezweken aan de gevolgen van het longvirus.

Ook de Argentijnse regering zet de hakken in het zand. Buenos Aires verklaarde dat het verboden is om de doses te gebruiken op haar grondgebied, ondanks de ruim 67.000 coronadoden. Het ministerie van Gezondheid heeft het vaccin van Sinovac namelijk nog niet goedgekeurd en is niet van plan een uitzondering te maken voor de bond.

Maar de CONMEBOL is sluw en nodigt daarom teams uit die landen uit om zich in Paraguay - waar het hoofdkantoor van de bond is gevestigd - te laten vaccineren. Zelfs clubs die niet internationaal spelen zijn welkom. De rest van het land wacht echter met smart op een eerste prik: van de 7 miljoen Paraguayanen werd pas twee procent ingeënt.

Volledig scherm De speciale zending van 50.000 doses coronavaccins kwam 28 april aan op de luchthaven van Montevideo in Uruguay. © AFP

(Bij)werking

Voor teams die toch al naar Paraguay moeten afreizen vanwege wedstrijden in de continentale bekercompetities, zoals Argentijnse clubs River Plate en Lanús, is het een aantrekkelijke optie. Toch bedankten ook zij voor het aanbod van de bond.

Topclub River Plate zegt te twijfelen aan het nut van een enkele dosis van het vaccin. En omdat het zetten van een tweede dosis enkele weken op zich zou laten wachten, precies wanneer de spelers vakantie hebben, ziet de club van vaccinatie af.

Ook subtopper Lanús liet weten zich zorgen te maken over bijwerkingen van het vaccin, waaronder hoofdpijn en koorts. Niet ideaal voor topsporters die de komende vijf weken een bomvolle agenda hebben met alle (inter)nationale wedstrijden die afgewerkt moeten worden voordat de Copa América begint.

De twijfels van de clubs zijn niet geheel ongegrond. De Chileense gezondheidsautoriteiten becijferden na inenting van miljoenen burgers met het vaccin van Sinovac dat een enkele dosis slechts 3% van de infecties voorkomt. Na een tweede prik wordt de beschermingsgraad opgekrikt naar 56%. En hoewel experts van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO deze week constateerden dat het vaccin effectief is in het voorkomen van zware symptomen van Covid-19, stellen zij ook dat er nog te weinig betrouwbare data zijn over zware bijwerkingen van de coronaprik.

Volledig scherm De laatste editie van de Copa América werd in de Verenigde Staten gespeeld. In de finale stond het na 90 minuten 0-0 tussen Argentinië en Chili. De penaltyserie werd door Chili met 4-2 gewonnen. © photo_news

Copa América

Het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor landenteams wordt tussen 13 juni en 10 juli afgewerkt in Argentinië en Colombia. De uitgenodigde teams Australië en Qatar zullen vanwege de coronapandemie echter verstek laten gaan. De bond hoopt dat de gastlanden publiek zullen toelaten bij de wedstrijden, en rekent op stadions die voor 30 procent gevuld zullen zijn.

