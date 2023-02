“Miljoenen vaten Russische olie worden gewisseld tussen tankers voor kust Griekenland, om Europese sancties te omzeilen”

Tientallen Russische huurlingen gesneuveld in dag tijd, Wag­ner-baas toont foto en geeft Kremlin schuld

De ruzie tussen de baas van het Russische Wagner-huurlingenleger en de autoriteiten in Moskou over de strijd in Oekraïne is verder opgelopen. De eigenaar van het privéleger, Jevgeni Prigozjin, verwijt Defensie dat hij te weinig munitie krijgt. Om de aantijging te onderstrepen en om zijn eis kracht bij te zetten, publiceerde hij een foto van tientallen gesneuvelde Wagner-strijders in Oekraïne.