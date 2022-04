Miljoenen mensen zonder elektriciteit in Afghanistan na explosies

Na waarschu­wing voor derde wereldoor­log is Lavrov milder: “Rusland is niet in oorlog met de NAVO”

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is wat gematigder geworden in zijn taalgebruik. Terwijl hij enkele dagen geleden nog verkondigde dat “er een reëel gevaar is dat er een derde wereldoorlog komt”, zei hij vrijdag dat “Rusland zichzelf niet in oorlog beschouwt met de NAVO”.

