Miljoenen krekels teisteren Amerikaans stadje: “Wegen zijn volledig bedekt”

KIJK. Spectaculaire beelden: miljoenen krekels overspoelen stadje in Nevada

Jeff Knight, een entomoloog van het Nevada Departement of Agriculture, verduidelijkt dat grote zwerm mormonenkrekels niet uitzonderlijk is in het gebied. Volgens Knight doet het fenomeen zich wel vaker voor wanneer de regio een natte winter of lente heeft gekend. De insecten groeien eerst in aantal in het noorden van Arizona en beginnen dan hun migratie in noordelijke richting, waarbij ze ook het zuiden van Nevada aandoen.