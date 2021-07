Miljoenen kijkers voor uitzendingen over Peter R. de Vries in Nederland

LIVE. Minstens vijftien doden in ons land - Situatie blijft kritiek in Maaseik: "Water zal nog tot de middag stijgen, we vragen hier weg te blijven”

9:22 De dodentol na de zware overstromingen in ons land staat inmiddels op twaalf. Zeker vier mensen zijn nog vermist. De Maas is vannacht gestaag blijven stijgen tot op een bijzonder kritisch punt, maar het ergste lijkt op dat vlak achter de rug. Cruciaal is wel dat de dijken blijven standhouden. In Maaseik verwachten experts dat het waterpeil tot de middag zal blijven stijgen, hier blijft de situatie dus kritiek. In Wallonië zitten nu ruim 21.000 mensen zonder stroom. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog.