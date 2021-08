Miljoenen Amerikanen mogen studielening trager aflossen vanwege coronacrisis

Nieuwe brandhaar­den en wind bemoeilij­ken blussen bosbranden in Grieken­land, één overlijden vastge­steld

6 augustus De brandhaarden in Griekenland geraken maar niet onder controle. Ten noorden van Athene waren vrijdagavond nog steeds huizenhoge vlammen te zien. Ook op het eiland Evia en op het schiereiland Peloponnesos laat de vuurzee zich voorlopig niet doven. Meerdere dorpen werden andermaal geëvacueerd. In een voorstad ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene is een 38-jarige man vrijdag om het leven gekomen door een vallende hoogspanningsmast.