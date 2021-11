Miljoen dollar opgehaald voor Amerikaan die 43 jaar lang onterecht achter tralies zat

Een rechtbank in de Amerikaanse staat Missouri heeft Kevin Strickland (62) na 43 jaar gevangenschap alsnog vrijgesproken. De Afro-Amerikaanse Strickland werd in 1979 door een volledig witte jury veroordeeld tot levenslang voor een drievoudige moord. Strickland heeft altijd zijn onschuld staande gehouden. Er was geen materieel bewijs dat hem in verband bracht met het misdrijf en hij werd enkel veroordeeld op basis van een getuigenis van een overlevende. Die vrouw trok echter later haar verklaring weer in.

Volgens The Washington Post zou Strickland bij zijn vrijlating geen schadevergoeding hebben gekregen van de Amerikaanse overheid. Financiële compensatie zou namelijk enkel uitgereikt worden aan mensen van wie de onschuld via DNA-bewijs is vastgesteld, wat bij Strickland niet het geval is. Vanaf dat het verhaal naar buiten kwam, hebben al meer dan 19.000 mensen alsnog een donatie geleverd aan Strickland, goed voor maar liefst 1 miljoen dollar. Hoewel de meeste donaties van kleine omvang zijn, hebben er ook een aantal bedrijven enkele duizenden dollars gestort.

Gezondheidsproblemen

Hoe Strickland van zijn nieuw herwonnen vrijheid zal genieten, is nog niet duidelijk. De 62-jarige Amerikaan kampt ondertussen met gezondheidsproblemen en moet zich noodgedwongen verplaatsen in een rolstoel. Bovendien heeft hij niet de kans gekregen om een pensioen op te bouwen of om enige noemenswaardige werkervaring op te doen. De donaties, die via het crowdfundingplatform GoFundMe zijn opgehaald, moeten Strickland de mogelijkheid bieden om zijn leven vanaf nu toch enigszins normaal te leiden. Volgens zijn advocate Tricia Rojo Bushnell heeft Strickland ook een financiële planner. Bushnell benadrukte wel nog dat het “Stricklands geld” is, en niet dat van de financiële planner.

Volledig scherm Kevin Strickland na zijn vrijlating. © AP