Miljardenschade door cycloon Gabrielle in Nieuw-Zeeland

Volgens Robertson is het moeilijk de ware omvang van de schade in te schatten, maar hij verwacht dat die vergelijkbaar is met die van de aardbeving in Christchurch in 2011. Die bedroeg toen ongeveer 13 miljard Nieuw-Zeelandse dollar, omgerekend zo’n 7,6 miljard euro. “Het is duidelijk dat de verwoesting van de infrastructuur, de huizen en bedrijven van de mensen zeer groot is”, aldus de minister.