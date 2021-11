Miljardair wil glazen penthouse op historisch gebouw aan Central Park zetten: “Tempel voor een titaan”

De Amerikaanse miljardair Bill Ackman (55) wil een glazen penthouse met een adembenemend uitzicht zetten op het dak van een historisch flatgebouw aan Central Park in New York. Eerder probeerde hij de buurtbewoners al te overtuigen van zijn omstreden project, vandaag slijt hij zijn argumenten aan Monumentenzorg.

Bill Ackman is een investeerder die in juni nog 10 procent van platenlabel Universal Music kocht voor 3,4 miljard euro. Bij de start van de pandemie vorig jaar deed hij gouden zaken door de economische impact van het coronavirus juist in te schatten. Met zijn speculatie maakte de hedgefondsmanager van 27 miljoen dollar (23,7 miljoen euro) in één klap 2,6 miljard dollar (2,3 miljard euro).

Met zijn buren in de Upper West Side aan Central Park, ‘slechts’ miljonairs, is Ackman al jaren verwikkeld in een lastige strijd voor steun voor zijn door Norman Foster ontworpen penthouse van twee verdiepingen. Vorige week schaarde de Manhattan Community Board 7 (CB7) zich achter zijn bouwplannen, vandaag gaat hij voor de goedkeuring van de Landmarks Preservation Commission, kortweg Monumentenzorg.

Norman Fosters architectenbureau Foster + Partners tekende de plannen voor het stulpje op nummers 6-16 op West 77th Street. Daar staat een appartementsgebouw van 120 jaar oud. Bill Ackman en zijn partner Neri Oxman, een ontwerpster en wetenschapster, kochten in 2017 het bestaande penthouse met roze stucwerk op de 17de verdieping voor 22,5 miljoen dollar (19,8 miljoen euro). De vorige eigenaar was de feministische auteur Nancy Friday, die in 2017 overleed. Friday had door de jaren heen vier aanpalende appartementen in het gebouw gekocht en er samen een grote, uitzonderlijke flat met dertien kamers van gemaakt.

Ackman wil dat nu graag vervangen door zijn Norman Foster-penthouse. “We houden van deze locatie. We houden van de Upper West Side”, zei de miljardair aan de CB7-leden tijdens een videovergadering. “Mijn vrouw en ik wilden hier met ons nieuwe gezin komen wonen. We hebben een kindje van twee en een half jaar oud. Onze insteek hier was om iets te bouwen dat een toevoeging zou zijn voor de buurt.”

Volledig scherm Bill Ackman. © REUTERS

Volgens de 55-jarige Ackman zou het glazen penthouse naast het American Museum of Natural History “veel minder zichtbaar” en “minder opvallend” zijn dan het huidige penthouse van roze blokken, en zou het ook een “materiële verbetering” zijn voor het historische gebouw. “Alles is zo minimaal als het maar kan.” Hij beweert zelf dat het ontwerp mooi is en nauwelijks impact zal hebben. “We willen vreedzaam samenleven met onze buren, we willen niet dat ze boos op ons zijn.”

Maar alvast één buurtbewoner bleek het daar niet mee eens op de vergadering en was van mening dat het enorme penthouse “beroemde uitzichten zou verpesten”. Hij sprak van een “platformtempel voor een titaan, starend naar de mensheid en de wilde dieren beneden”. Bezoekers van het Museum of Natural History zouden er niet kunnen naastkijken en “zich afvragen wie dit ooit heeft kunnen laten gebeuren, wat hen in hemelsnaam bezielde”. Een andere buurtbewoner had het over een “vliegende schotel die op het dak was geland”.

Het buurtcomité keurde het ontwerp uiteindelijk goed, waardoor het op het bureau van Monumentenzorg is terechtgekomen. Die commissie bespreekt de plannen vandaag.

Ackman woont momenteel nog in het luxueuze Beresford-flatgebouw aan de andere kant van het museum, van waar hij en zijn vrouw het roze penthouse van Friday voor het eerst zagen.

