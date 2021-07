Miljardair Jeff Bezos (57) zwaait vandaag af als CEO van Amazon

Restant ingestort flatgebouw Miami gesloopt met oog op mogelijke tropische storm

6:10 Het deel van het ingestorte appartementencomplex in Florida dat nog overeind stond, is zondagavond (lokale tijd) gesloopt. Dat moest omdat gevreesd werd dat ook dit gedeelte anders in zou storten. Naar verwachting zullen arbeiders tot ongeveer 3 uur ‘s nachts (9 uur 's morgens Belgische tijd) bezig zijn met de afronding van de sloopwerkzaamheden. Dat meldt Daniella Levine Cava, de burgemeester van Miami-Dade County.