Militaire spanning tussen China en Taiwan stijgt naar hoogste niveau in tientallen jaren

BuitenlandDe militaire spanning tussen Taiwan en China bevindt zich op het hoogste niveau in 40 jaar nadat de afgelopen dagen een recordaantal Chinese militaire vliegtuigen het luchtruim van Taiwan is binnengedrongen. Dat heeft de Taiwanese minister van Defensie gemeld in het parlement.

“Voor het leger is de huidige situatie de somberste in meer dan 40 jaar”, aldus Chiu Kuo-cheng. Sinds China vrijdag de nationale feestdag vierde, zijn al ongeveer 150 Chinese vliegtuigen het Taiwanese luchtruim binnengedrongen. Volgens Chiu kan de minste onvoorzichtigheid of inschattingsfout een crisis veroorzaken in de Straat van Taiwan.

De minister stelt ook dat China in 2025 in staat zal zijn om een grootschalige aanval uit te voeren. Dat kan het land vandaag ook al, maar het moet ook rekening houden met de kosten die gepaard gaan met eventuele plannen. “Na 2025 zullen de kosten en de verliezen tot een minimum beperkt zijn”, aldus Chiu, zonder meer details te geven.

Ook de Chinese president Xi Jinping, die het “onvermijdelijk” noemde dat China de controle over Taiwan overneemt, noemt de relaties met Taiwan “somber” in een brief aan het hoofd van de oppositie in Taiwan. Peking beschouwt het democratische Taiwan, dat zich in 1949 van het vasteland heeft afgescheiden, als een afvallige provincie en niet als een onafhankelijke staat.

Peking heeft de druk op Taiwan opgevoerd sinds de verkiezing van president Tsai Ing-wen in 2016, die het Een-Chinabeleid verwerpt. De president waarschuwde dinsdag nog in een opiniestuk voor de “catastrofale gevolgen” moest Taiwan in handen van China vallen.

Taiwan wil op een vreedzame manier naast China leven, maar “als de democratie en de manier van leven worden bedreigd, zal Taiwan er alles aan doen om zich te verdedigen”, aldus Tsai nog. Haar regering vraagt aan China om de provocaties zo snel mogelijk te stoppen.

Steun van Verenigde Staten

Taiwan laat woensdag ook nog weten dat de Verenigde Staten bevestigd hebben achter de verdragen rond Taiwan te blijven staan. President Joe Biden zei dinsdag dat hij daarover met Xi Jinping gesproken had en dat ook de Chinese president daarmee akkoord is.

Biden verwees naar de Taiwan Relations Act uit 1979, waarin staat dat de Amerikaanse beslissing om diplomatieke banden met China op te bouwen rust op de verwachting dat de toekomst van Taiwan op een vreedzame manier wordt bepaald.