Militaire regering Myanmar wil alle tegenstanders “vernietigen”

Winterspelen Straffen voor wie de strenge regels overtreedt, 20.000 bomen gerooid en lak aan mensenrech­ten: niets is wat het moet zijn tijdens Peking 2022

Vanaf vandaag zijn alle ogen op Peking gericht. Voor het eerst is een stad niet alleen gastheer voor de Zomer- maar ook voor de Winterspelen. En dat zorgde, net als in 2008, voor heel wat deining. Tel daar een coronapandemie bij en meteen weet je: een geschenk was de organisatie van de 24ste editie van de Winterspelen niet.

4 februari