Militaire drone stort neer in park in Zagreb: “Het zou gaan om een vliegtuig van Russische makelij”

WHO waarschuwt Oekraïne: vernietig alle gevaarlij­ke ziektekie­men in laborato­ria

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft Oekraïne geadviseerd om gevaarlijke ziektekiemen die zijn opgeslagen in onderzoekslaboratoria in het land te vernietigen. De organisatie deed dit uit vrees dat de pathogenen zouden vrijkomen door eventuele oorlogsschade aan de gebouwen, meldt de WHO aan persbureau Reuters. Ze zouden zich dan kunnen verspreiden onder de bevolking en ziekten veroorzaken.

8:39