Militaire drone die neerstortte in Zagreb had bom aan boord

Het onbemande, van afstand bestuurde toestel stortte enkele dagen geleden neer aan de rand van de Kroatische hoofdstad Zagreb. Slachtoffers vielen er niet. Wel ontstond er een grote krater en raakten tientallen geparkeerde voertuigen beschadigd. De drone vloog via Roemenië en Hongarije.



Aanvankelijk was sprake van een verkenningstoestel. Maar de drone droeg een bom die vroeger werd gebruikt voor vliegtuigen uit de Sovjet-Unie. De minister wilde niet zeggen of de bom is ontploft.