Militair vliegtuig met 92 inzittenden crasht op Filipijnen: dodentol loopt op tot 31, 17 soldaten vermist

In het zuiden van de Filipijnen is een militair vliegtuig met minstens 92 inzittenden neergestort. Dat meldt de chef van de strijdkrachten. Zeker 31 mensen zijn om het leven gekomen. 17 soldaten zijn vermist.

Aanvankelijk meldde Defensie dat er 85 inzittenden waren, maar het toestel, een C-130, had 92 mensen aan boord, onder wie 3 piloten en 5 bemanningsleden. Woordvoerder Arsenio Andolong van het ministerie van Defensie laat weten dat 29 soldaten om leven kwamen, alsook twee burgers. Zeventien soldaten zijn nog vermist en 50 anderen raakten gewond, zegt majoor-generaal William Gonzales, een commandant van een militaire antiterreureenheid. Ooggetuigen zagen een aantal soldaten uit het vliegtuig springen net voor het de grond raakte. Hierdoor kwamen ze niet terecht in de explosie na de crash.

Volgens luitenant-generaal Corleto Vinluan Jr, een regionale militaire commandant, raakten ook vier burgers gewond bij de crash.

Het toestel crashte terwijl het aan het landen was op het vliegveld van het eiland Jolo in de provincie Sulu, zo’n 1.000 kilometer ten zuiden van hoofdstad Manilla. Het vliegtuig miste de landingsbaan en stortte neer in een poging de snelheid weer op te voeren om een doorstart te maken. De C-130 vloog in brand. “Hulpverleners zijn nu ter plaatse, we bidden dat we meer levens kunnen redden”, zei generaal Cirilito Sobejana. De commandant ter plaatste doet er alles aan om de vlammen te doven en de passagiers in veiligheid te brengen, klonk het.

De ramp vond even voor de middag plaats, nabij de stad Patikul. De C-130 was vertrokken in Manilla en vloog via Cagayan de Oro in de zuidelijke regio Mindanao naar Jolo, zo voegt de Filipijnse luchtmacht in een mededeling toe.

Het transporttoestel had volgens de vluchtdocumenten 96 soldaten aan boord, onder wie drie piloten en vijf bemanningsleden. Ook het cijfer van 92 personen circuleert.

Veel van de passagiers voltooiden onlangs hun militaire basisopleiding en zijn naar het onrustige eiland uitgezonden als onderdeel van een gezamenlijke taskforce die het terrorisme bestrijdt in de regio met een moslimmeerderheid.

Het leger is sterk aanwezig in het zuiden van de Filipijnen, waar militante groeperingen actief zijn, waaronder de moslimgroepering Abu Sayyaf die ontvoeringen voor losgeld uitvoert. Abyu Sayyaf is ook verantwoordelijk voor verschillende bloederige aanslagen. De meerderheid van de inwoners van de regio zijn moslim, terwijl het land overwegend katholiek is.

Minister van Defensie Delfin Lorenzana heeft een onderzoek naar de crash bevolen. Er zijn speculaties opgedoken over slecht materieel aangekocht door het leger. Hij roept op niet te speculeren over de crash.

Het toestel was in januari geleverd aan de Filipijnse luchtmacht en de maand nadien in gebruik genomen.