Militair schip kapseist voor Thaise kust: 31 bemanningsleden vermist

Als gevolg van het sterke getij zou het elektrisch systeem van het patrouillevaartuig beschadigd zijn. Daardoor vielen de machines voor de werking van het schip stil. De bemanning verloor vervolgens de controle over het schip, dat iets na middernacht lokale tijd kapseisde op ongeveer 37 kilometer van de Thaise kust ter hoogte van Bang Saphan, in de provincie Prachuap Khiri Khan.

Beelden van de marine tonen hoe het vaartuig dat naar één kant was gekanteld en half gezonken in het water lag. Zowat 75 bemanningsleden zijn gered door twee helikopters, maar de reddingsoperatie is nog steeds aan de gang. Een tiental mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis in Bang Saphan.