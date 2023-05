“Militair object” dat gevonden werd aan Pools-Oekraïense grens was vermoedelijk Russische raket

Trump blijft onschuld staande houden na veroorde­ling voor seksueel misbruik: “Ik ken die vrouw niet eens”

De rechtbank in New York houdt Donald Trump aansprakelijk voor het seksuele misbruik van schrijfster E. Jean Carroll (79) in de jaren ‘90. Later besmeurde hij ook nog eens haar naam, oordeelde de jury. Zelf denkt de Amerikaanse ex-president daar echter helemaal anders over. “Ik ken die vrouw niet eens”, laat hij in een video optekenen. Klein detail: tijdens het proces werd een foto getoond waarop een ontmoeting tussen beiden te zien was.