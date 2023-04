Militair expert becijfert: "Poetins leger zal uiterlijk in oktober verslagen zijn”

ANALYSE. Poetin kan nog lang blijven strijden, maar hij zal dat niet eindeloos doen

De Russische leider Vladimir Poetin geeft geen enkel teken dat hij al aan onderhandelen denkt. Noch in woorden, noch in daden. Hij blijft geloven dat het Westen wel zal plooien en Oekraïne in de steek laat, waarna Rusland zegeviert — zo stelt het toonaangevende ‘Institute for the Study of War’ (ISW). Maar dat betekent niet noodzakelijk dat de oorlog eindeloos zal blijven duren, aldus het ISW. Dat ziet ook elementen in Poetins gedrag die voorspellen dat hij er op zeker ogenblik mee stopt.