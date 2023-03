Milieuorganisatie start rechtszaak tegen bouw Duitse lng-terminal

REPORTAGE. In de hel van Bachmoet naar frontlinie met dronebriga­de: “Hoeveel Russen ik al uitschakel­de met een drone? Ik houd de tel niet meer bij”

“Ik start de drone in drie, twee, één.” Drones zijn niet weg te denken in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne: ze zijn de ogen van de militairen én steeds vaker vliegende moordwapens. Onze journalist Arnaud De Decker gaat mee op missie met de dronebrigade van Arthur en ‘Hagrid’. De mannen schakelen in het bijzijn van onze journalist enkele Russische soldaten uit, waarop ook de Russen het vuur openen: “Dit is een code rood, ze vallen ons aan, we moeten weg.”