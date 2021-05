“Milieuminister Brazilië betrokken bij handel in illegaal hout”

Zwarte Mercedes AMG onder vuur genomen in Amsterdam: bestuur­ster Ayla (27) overleeft het niet, vriend vermoede­lijk doelwit

18 mei Bij de beschieting van een zwarte Mercedes AMG met twee inzittenden in de Amsterdamse wijk Nieuw-West is zondagavond een jonge vrouw overleden. Het slachtoffer is de 27-jarige Ayla Mintjes uit Friesland. Haar vriend Anis B. was het vermoedelijke doelwit van de aanslag. Hij kwam van jongs af in aanraking met de Nederlandse justitie.