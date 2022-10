Milieuactivist lijmt zich vast tijdens liveprogramma op Nederlandse televisie: “Ons leven staat op het spel”

Russische piloot gebruikt net op tijd schiet­stoel, indrukwek­ken­de beelden tonen hoe dat eruitziet

Spectaculaire beelden van een Russische piloot die z’n schietstoel gebruikt. Net op tijd, daarna ziet die z’n vliegtuig in vlammen op gaan. Wat er juist is gebeurd, is niet zeker. Al lijkt het erop dat het vliegtuig iets raakte. Opmerkzame twitteraars merken op dat de video erg lijkt op een andere video van juni. Daarop zijn beelden te zien van de plaats waar het vliegtuig neerstort. Het zou dus om dezelfde crash kunnen gaan, in de regio Belgorod in Rusland.

25 oktober