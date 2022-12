Milieu-activisten gooien verf op ingang van prestigieus Milaans operagebouw La Scala

Milieu-activisten hebben vandaag verf gespoten aan de ingang van La Scala, het prestigieuze operagebouw in Milaan. Het is de laatste aflevering in een intussen al lange reeks van acties om bij publiek en politiek bewustzijn te creëren rond de klimaatverandering. Later op de dag daagden er nog meer demonstranten op aan het operagebouw, onder meer om te protesteren tegen de oorlog in Oekraïne en het feit dat net een Russisch operastuk feestelijk het nieuwe operaseizoen opent.

In Italië zijn de ogen van de cultuurwereld net vandaag gericht op het iconische La Scala, waar vanavond de eerste vertoning van seizoensopener ‘Boris Godunov’ te zien is. Dat is een opera van Modest Mussorgsky gezongen in het Russisch dat het verhaal van een autocratische heerser en zijn volk vertelt.



De seizoensopener in La Scala, een hoogtepunt van de Italiaanse culturele kalender, gaat gepaard met een grootse gala-avond. Onder meer Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wordt in Milaan verwacht voor ‘Boris Godunov’, net als de Italiaanse premier Giorgia Meloni en president Sergio Mattarella.

“Kop niet in het zand steken”

De klimaatprotestactie werd uitgevoerd door vijf leden van de beweging Laatste Generatie. Twee van hen ontrolden spandoeken waarop te lezen was "Laatste generatie - neen aan gas en neen aan steenkool". In een persbericht legden de activisten uit dat ze beslist hebben verf te spuiten op La Scala "om de politici die de voorstelling van vanavond bijwonen te vragen hun kop niet langer in het zand te steken en in te grijpen om de bevolking te redden".

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © AFP

De politie was snel ter plaatse. In tussentijd slaagden de activisten erin om felroze, blauw en turquoise achter te laten op het trottoir voor en de gevel van het operagebouw. Het vijftal werd opgepakt. Een ploeg van La Scala zorgde wat later voor de nodige schoonmaak.

In verschillende Europese musea ondernamen militanten van Laatste Generatie al verschillende acties. Ze hameren er daarbij op dat ze daarbij de kunstwerken niet willen beschadigen, maar de aandacht willen trekken op de milieuramp die zich aan het voltrekken is.

Volledig scherm De politie pakte de demonstranten op. © via REUTERS

Volledig scherm © AFP

Het beroemde operagebouw verdedigt intussen het feit dat het nieuwe seizoen wordt geopend met een Russisch operastuk, tijdens de Russische invasie in Oekraïne. “De beslissing voor deze opera is al drie jaar geleden genomen. Het was onmogelijk om het te annuleren en waarom zouden we ook?”, zei artistiek directeur Dominique Meyer eerder tijdens een persmoment. “We doen hier niet aan propaganda voor Russisch president Vladimir Poetin en we doen ook niets tegen Oekraïne.”

Zo’n 20 mensen protesteerden vanavond voor het opgekuiste gebouw tegen het Russische stuk. Ze zwaaiden met de Oekraïense vlag en hielden spandoeken en plakkaten omhoog met boodschappen tegen de oorlog in Rusland. “Rusland moet totaal geïsoleerd worden”, zei de oorspronkelijk uit Oekraïne afkomstige Tatiana Slyusarenko boos tegen journalisten.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm De verf werd snel opgekuist. © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm De Italiaanse premier Giorgia Meloni komt aan in La Scala voor de opening van het operaseizoen 2022-2023. © AP

Volledig scherm De Italiaanse president Sergio Mattarella. © REUTERS

Volledig scherm Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. © REUTERS

Volledig scherm Nog een protest aan La Scala, tegen de Russische invasie in Oekraïne en de keuze voor een Russisch operastuk. © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Mensen kijken in de straten van Milaan op een groot scherm naar de opera. © REUTERS