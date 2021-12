Mike Pence wil abortus afschaffen en noemt legalisering “een misplaatste beslissing”

Sinds 1973 legaal, maar toch nog heet hangijzer: waarom blijft abortus de VS verdelen?

En wéér verdeelt de abortuskwestie Amerika. Vreemd, voor een land dat ooit voorloper was: terwijl bij ons abortus pas in 1990 legaal werd, was dat in de VS al in 1973. Waarom die blijvende onrust, dan? Omdat destijds de wet nogal haastig was, de gezondheidszorg er anders werkt dan hier, en de politiek er garen bij spint. Een duik in een kookpotje dat nooit afkoelt.

