Mike Pence uitgejouwd door eigen achterban van conservatieve christenen

De voormalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence werd tijdens zijn toespraak op een bijeenkomst van religieuze conservatieven in Florida een “verrader” genoemd, omdat hij op 6 januari de verkiezingsoverwinning van Joe Biden bevestigde. Donald Trump had immers ten onrechte beweerd dat Pence kon verhinderen dat het Congres de overwinning van Biden zou bekrachtigen.

Pence zakte af naar Kissimmee, Florida voor de conferentie van de Faith & Freedom Coalition, een bijeenkomst van evangelische christenen en conservatieve activisten. De ex-vicepresident was de laatste spreker in het rijtje, en werd voorgegaan door andere prominente Republikeinen zoals de senatoren Marco Rubio, Rick Scott, Ted Cruz en Lindsey Graham. Pence werd er ontvangen met een staande ovatie, maar een kleine groep aanwezigen slingerde hem bij het begin van zijn toespraak verwijten zoals “verrader” naar het hoofd en enkele tientallen mensen verlieten de zaal.

Nochtans is de visie van Pence, zelf een evangelische christen, erg in lijn met de ideeën van de Faith & Freedom Coalition. Zo is hij zelf erg gekant tegen abortus. Voor veel conservatieven staat hij nu echter in het geheugen gegrift als degene die de verkiezingsoverwinning van Joe Biden bekrachtigde, enkele uren nadat een dolle menigte Trump-aanhangers het Capitool bestormde.

Zelf verwees de ex-vicepresident in zijn toespraak slechts kort naar de bestorming van het Capitool op 6 januari. Hij leek het incident op gelijke voet te zetten met de antiracismeprotesten in de VS en het beleid van Joe Biden. “We hebben het voorbije jaar allemaal veel meegemaakt: een wereldwijde pandemie, burgerlijke onrust, verdeelde verkiezingen, een tragische dag in het Capitool van ons land, en een nieuwe administratie die van plan is ons land te hervormen”, zei Pence.

Pence wordt hij gezien als een potentiële kandidaat voor de Republikeinse presidentsverkiezingen in 2024. In zijn toespraak beklemtoonde hij vrijdag de verwezenlijkingen van de Trump-administratie, zoals de benoeming van conservatieve rechters voor het Hooggerechtshof en de coronavaccins, en bekritiseerde hij Biden voor de manier waarop die “een vloedgolf aan linkse beleidsmaatregelen” doorvoert en daarmee de erfenis van de vorige regering in ijltempo ongedaan probeert te maken.

LEES OOK: