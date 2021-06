Mike Pence over bestorming Capitool: “Trump en ik zullen het misschien nooit eens raken over die dag”

Over de bestorming van het Capitool op 6 januari zullen ex-president Donald Trump en zijn toenmalige vicepresident Mike Pence wellicht nooit op dezelfde golflengte zitten. Dat heeft Pence gezegd tijdens een diner met Republikeinse partijgenoten in New Hampshire. Pence sluit overigens niet uit dat hij in 2024 zelf voor het presidentschap gaat.

Mike Pence kwam op het diner voor het eerst uitgebreider terug op de bestorming van het Capitool begin januari. Trump-aanhangers probeerden toen met geweld de verkiezingsuitslag ongedaan te maken en er zo voor te zorgen dat de rechtmatig verkozen Democraat Joe Biden twee weken later toch niet de nieuwe president van de VS zou worden. Sommigen van hen scandeerden: “Hang Mike Pence op”. Omdat de vicepresident had gezegd dat hij niet bij machte was de overwinning van Joe Biden teniet te doen.

Bij de bestorming kwamen één agent en vier relschoppers om het leven. “Zoals ik die dag zelf al zei, was 6 januari een donkere dag in de geschiedenis van het Capitool van de Verenigde Staten”, aldus Pence in New Hampshire. “Maar dankzij het snelle optreden van de Capitoolpolitie en van de federale wetshandhaving werd het geweld onderdrukt en was het Capitool beveiligd.”

“En diezelfde dag hebben we het congres opnieuw bijeengeroepen en onze plicht gedaan volgens de grondwet en de wetten van de Verenigde Staten”, ging Pence verder. “Weet je, president Trump en ik hebben elkaar vaak gesproken na onze ambtstermijn. En ik weet niet of we het ooit eens zullen raken over die dag.”

Vier jaar lang stond Pence trouw achter president Donald Trump, die een controversieel parcours aflegde, wat onder meer leidde tot onderzoek naar hem en twee keer zelfs tot impeachment. Maar dat Trump zijn aanhangers had aangezet tot geweld, leek ook voor Pence een brug te ver. Op 20 januari woonde de voormalige vicepresident alleen - zonder zijn baas Trump - de eedaflegging van Joe Biden en Kamala Harris bij.

Mike Pence overweegt om een gooi te doen naar het presidentschap in 2024. Tijdens zijn speech in New Hampshire prees hij meermaals Donald Trump, die ondanks alles nog altijd een belangrijke aanhang heeft in de Republikeinse partij. Pence sprak zich ook duidelijk uit tegen de kritische rassentheorie, een geliefkoosd thema van vele conservatieve Republikeinen. Hij zei: “Het is tijd dat Amerika de linkse mythe van systemisch racisme verwerpt”. Om zijn kansen als mogelijk presidentskandidaat gaaf te houden, is Pence van plan om ook te gaan speechen in de staten Texas, Californië en Michigan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.