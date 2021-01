Mike Pence nu grote zondebok voor Trump-aanhangers: “Executeer de verraders”

Livios Af van je asbestpla­ten? In 8 op de 10 Vlaamse gemeenten halen ze het op aan je voordeur

8 januari Zitten er in jouw woning nog asbesthoudende golfplaten, afvoerpijpen of isolatiematerialen? Die materialen kan je binnenkort in bijna heel Vlaanderen veilig laten ophalen aan je voordeur. Bouwsite Livios legt uit hoe dat precies werkt.