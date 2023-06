Mike Pence, ex-vicepresident van Trump, neemt het op tegen zijn oude baas als presidentskandidaat

Zeker 150 mensen geëvacu­eerd van passagiers­schip in Duitsland wegens lek aan boord

De hulpdiensten hebben gisterenavond in de oude haven van Karlstadt, in de Duitse deelstaat Beieren, maar liefst 150 mensen van een passagiersschip geëvacueerd. Er was een lek aan boord van het schip. Dat meldt de Beierse politie.