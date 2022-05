Mijnbouwreus Glencore bekent omkoping en manipulatie, verwacht boete van 1 miljard in VS

Ex-gevangene over de gruwel in Russische cel: “De muren hangen er vol bloed en uitwerpse­len”

Amerikaans ex-marinier Trevor Reed (30) werd in 2019 opgepakt door de Russische autoriteiten toen hij er op reis was met zijn vriendin. Hij had zogezegd enkele agenten aangevallen, maar dat werd nooit bewezen. Reed zat bijna drie jaar in de Russische gevangenis waar het leven een echte hel was. “Er hangt overal bloed aan de muur van gevangenen die zichzelf het leven hebben ontnomen of anderen probeerden te vermoorden.”

24 mei