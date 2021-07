"Mijn vriendin strompelde en kon nog amper een zin vormen”: Aili gaat viraal met relaas van hoe twee mannen haar en vriendin wilden drogeren

Aili vertelt hoe twee mannen in het begin van de avond al wilden trakteren in een bar waar ze voor het eerst kwam. Het duo kwam vervolgens ook aan de tafel naast hen zitten, en verscheen later op de avond ook op de dansvloer. Daar duwden ze mannen gewoon twee drankjes in hun handen. Aili’s vriendin begon te drinken, maar Aili werd achterdochtig en ging de confrontatie aan. Ze daagde de man uit zélf een slok te nemen, maar hij weigerde. Aili wist hoe laat het was, en een ogenblik later was haar vriendin al helemaal van de wereld. Uiteindelijk konden beide vrouwen ontkomen met een Uber. Later dienden ze een klacht in bij de politie.