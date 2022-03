“Mijn stad wordt gebombardeerd, maar mijn ouders in Rusland geloven me niet”

Inwoners van Kiev maken zich klaar om hun stad te verdedigen

In Kiev maken de burgers zich op om terug te vechten. In het gewone leven is Roman artiest en liefhebber van sportwagens. Nu zit zijn sportwagen vol met zelfgemaakte molotovcocktails. “Als ze naar ons komen met een knuppel zullen we terugvechten met een mes. Wij gaan hen pijn doen, want wij zijn niet bang, wij zijn thuis.” Ook Olga die in Kiev woont, denk niet aan vluchten: “ We zijn niet bang, of angstig, we panikeren ook niet. We zijn gewoon heel erg boos.”

