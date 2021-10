“Mijn seksueel misbruik is vereeuwigd op het internet”: vrouw die rechtszaak van ruim 500 miljoen euro start tegen Pornhub spreekt voor het eerst

Mindgeek, het moederbedrijf achter de populaire pornosite Pornhub, wordt voor 600 miljoen dollar (516 miljoen euro) aangeklaagd vanwege de verspreiding van illegale content. Vaak gaat het om pikante foto’s of filmpjes van vrouwen die nooit toestemming gegeven hebben om zulke intieme taferelen met de buitenwereld te delen. Initiatiefneemster is een Canadese vrouw, die plots beelden van het misbruik uit haar kindertijd op de site zag verschijnen. Zij spreekt nu voor het eerst anoniem.

Het slachtoffer werd verschillende keren verkracht door een familielid toen ze ongeveer twaalf jaar oud was. Na zijn dood hoopte ze die traumatiserende periode te kunnen afsluiten.

Maar dat was buiten Pornhub gerekend. In 2019 kreeg de vrouw een privébericht via Twitter van een vroegere schoolvriend. Die waarschuwde haar dat ze buiten haar medeweten te zien was op de pornosite. Omdat ze niet zo vertrouwd was met sociale media duurde het nog verschillende maanden vooraleer ze die Direct Message onder ogen kreeg.

“Ik verstijfde”

“Toen ik op de link klikte die hij erbij gevoegd had, verstijfde ik”, vertelt de Canadese. “Eén beeld volstond om te weten wat er aan het gebeuren was.”

In de commentaarsectie vond de vrouw nog doorverwijzingen naar andere filmpjes die van haar misbruik gemaakt waren. Ze ondernam een poging om alle materiaal te laten wissen, maar heeft geen flauw idee of ze daarin geslaagd is. “Na vijf dagen kreeg ik een standaardreactie en daar is het bij gebleven. Maar zelfs als Pornhub die beelden offline haalt, zullen ze toch blijven opduiken. De content kon in die tijd gewoon gedownload worden. Mijn misbruik is dus vereeuwigd op het internet. Het gaat nooit meer weg.”

Bewusteloos

De vrouw snapt niet dat de beelden al die tijd ongestoord op het net konden blijven staan. “Iedereen moet toch gezien hebben dat ik toen nog heel jong was? Wie bewust op zoek was naar kinderporno moest zich naar het dark web begeven, dacht ik. Maar niet dus. Alles blijkt open en bloot beschikbaar.”

De extreme gevallen beperken zich niet alleen tot (veel te) jonge meisjes. Soms was bijvoorbeeld ook te zien hoe vrouwen in bewusteloze toestand verkracht werden.

Groepsvordering

De Canadese initiatiefneemster benadrukt dat de bazen van Mindgeek geen flauw idee hebben van de impact van zulke beelden op iemands leven. “Als een man op me afstapt en denkt mij ergens van te kennen, flitst door mijn hoofd: ‘het zal toch niet?’ Bij nieuwe personen die je ontmoet, vraag je je constant af of ze de bewuste video’s gezien hebben.”

De dame startte daarom een groepsvordering tegen Mindgeek. Inzet: 430 miljoen euro schadevergoeding voor alle slachtoffers en nog eens 86 miljoen euro als straf voor het moederbedrijf erbovenop. Visa en MasterCard zegden vanwege de heisa alvast hun samenwerking met de pornogigant op.

Miljoenen filmpjes offline

Op het terrein zelf zijn intussen de eerste verbeteringen merkbaar. Pornhub zag zich in het voorbije anderhalf jaar verplicht om bijna negen miljoen (!) seksfilmpjes offline te halen. Enkel wie geverifieerd is, kan nu nog beelden plaatsen. Het bedrijf installeerde een beter systeem om leeftijden te checken en belooft dat moderators elk filmpje afzonderlijk zullen controleren op wantoestanden. De downloadfunctie bestaat enkel nog voor betalende (en dus geverifieerde) klanten. Tot slot zou het ook makkelijker moeten worden om niet gewenste content te laten weghalen.

Vijf dagen geleden werd alvast een akkoord gesloten in een andere rechtszaak tegen Mindgeek. Vijftig vrouwen beweerden dat ze verplicht seksuele handelingen moesten uitvoeren voor Girls Do Porn, een pornobedrijf waar Pornhub nauw mee samenwerkte. De groep eiste een schadevergoeding van 34 miljoen euro. Hoeveel daar precies van in de wacht gesleept werd, is niet geweten. “Die info is vertrouwelijk”, klinkt het.