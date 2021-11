“Mijn naam is Cleo”: het moment waarop 4-jarige Cleo gered werd door Australische politie

Democrati­sche gouverneur Murphy nipt herverko­zen in New Jersey

De zittende gouverneur van de Amerikaanse staat New Jersey, Democraat Phil Murphy, is woensdag nipt herverkozen. Zijn voorsprong op zijn Republikeinse uitdager was wel kleiner dan verwacht. De overwinning is een opsteker voor president Joe Biden, na een pijnlijke nederlaag voor de Democraten in Virginia.

3:26